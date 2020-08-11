Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва АЗС в Волгограде

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков в больнице №25. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В течение получаса в больницу №25 Волгограда с места взрыва газовой заправки поступили десять пострадавших. Все с ожогами различной степени тяжести. Состояние девятерых у медиков не вызывает опасений, а вот один мужчина уже вторые сутки находится в реанимации и прогнозов врачи даже не делают.

- О том, что к нам везут пострадавших во время взрыва газовой заправки людей, нам сообщили сразу врачи «скорой» помощи. Так что мы были готовы к их приему. Девять человек после осмотра госпитализировали в профильное отделение. Их состояние – от средней степени тяжести до удовлетворительного. Все они получают необходимое лечение, намечена положительная динамика – они все идут на поправку, - рассказывает «КП-Волгоград» заведующий ожоговым отделением БСМП № 25 Валерий Татарчевский. – А вот водитель пожарной машины находится в тяжелом состоянии. Он оказался ближе всех к очагу взрыва и получил обширные и глубокие ожоги. Пока мы не можем даже строить прогнозы. Мы консультируемся с федеральным ожоговым центром и согласовываем тактику лечения с лучшими столичными специалистами. Надеемся на лучшее. Но даже при положительном прогнозе, ему в дальнейшем наверняка понадобится еще не одна операция и кожная пластика. Пока же делаем все возможное, чтобы он остался жив.

Напомним, 10 августа в Волгограде прогремели три взрыва на газовой АЗС. Рванула цистерна, в которой было 16 тонн голубого топлива. Огненный столб был такой мощный, что сжег все в радиусе десяти метров, а спасателей, которые оказались в эпицентре на заправке разбросало взрывной волной. Пострадали 13 человек, в том числе прохожие и сотрудники расположенного неподалеку водоканала.