12 августа отключат свет в трех районах Волгограда

Отключат свет на восемь часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новый день принесет волгоградцам новые отключения света. В эту среду, 12 августа 2020 года, сидеть без электричества придется жителям трех районов Волгограда – Дзержинского, Ворошиловского и Тракторозаводского. При этом отключения электроэнергии впервые за много дней не будут носить массового характера. И все же тысячи горожан не смогут включить электрочайник, кондиционер или пылесос в течение дня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Тракторозаводском районе обесточат 12 августа всего два дома на Спартановке - №43 и 45 на улице Грамши. Электричества не будет с 9 до 17 часов. В это же время в Ворошиловском отключат свет в трех домах - на улице Череповецкой, 1а; Гомельской, 7; а также на Зареченской, 365.

А в Дзержинском не смогут воспользоваться бытовой техникой жители пяти улиц. С 9 утра до 17.00 отключат электричество на улице Землячки, №44 и 46; и на бульваре 30-летия Победы, в домах №33, 35 и 37. И всего на два часа с 10.00 до 12.00 обесточат дома на улицах Республиканской, 8 – 16; Полесской, 2 – 10; 51-й Гвардейской, 17а, 19 и 19а.

Продолжаются в Волгограде и отключения горячей воды и отключения газа.