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В Набережной Волгограда на опасном перекрестке появился велопереезд

Первый специальный переезд для велосипедистов нарисовали на пересечении улиц Чуйкова и Космомольской
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Раньше велосипедистам приходилось спешиваться, чтобы пересечь данный перекресток.

Раньше велосипедистам приходилось спешиваться, чтобы пересечь данный перекресток.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перекресток улицы Чуйкова и Комсомольской – один из самых проблемных в Волгограде для велосипедистов. С тех пор, как на верхней террасе Набережной появилась велодорожка, двухколесников здесь очень много. Но данный перекресток им приходилось переходить только пешком – так предписывает нарисованная "зебра". Ну или приходилось нарушать. Михаил Соломонов – известный в Волгограде борец за права велосипедистов, долго требовал у волгоградских властей решить эту проблему. Осенью прошлого года он даже решился на отчаянный поступок – самовольно поставил здесь водоналивные баки, наглядно продемонстрировав, как можно сделать этот перекресток безопасным для всех участников движения. Его пожурили, но прислушались.

«Оказывается, чтобы в день на 700 человек меньше нарушали правила дорожного движения, проезжая пешеходный переход, нужна была всего лишь банка краски, - Михаил Соломонов радостно демонстрирует нарисованный на перекрестке новый велопереезд. – Спасибо всем, кто 5 лет верил и ждал. И конечно, спасибо специалистам департамента городского хозяйства, которые смогли!»

Но на этом велоактивист останавливаться не собирается.

«Следующий цель - вернуть пешеходам тротуар у водокачки! И сделать здесь понижения бордюра», - делится планами Соломонов.

Эту дорожку отдали велосипедистам, но пешеходы все равно идут по ней, так как отведенный им тротуар на другой стороне дороги, перегородили лавочкой.

Эту дорожку отдали велосипедистам, но пешеходы все равно идут по ней, так как отведенный им тротуар на другой стороне дороги, перегородили лавочкой.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, сейчас пешеходы идут по велодорожке, так как с другой стороны – отведенный им тротуар перегородила памятная скамейка у водокачки.