В Набережной Волгограда на опасном перекрестке появился велопереезд

Раньше велосипедистам приходилось спешиваться, чтобы пересечь данный перекресток. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перекресток улицы Чуйкова и Комсомольской – один из самых проблемных в Волгограде для велосипедистов. С тех пор, как на верхней террасе Набережной появилась велодорожка, двухколесников здесь очень много. Но данный перекресток им приходилось переходить только пешком – так предписывает нарисованная "зебра". Ну или приходилось нарушать. Михаил Соломонов – известный в Волгограде борец за права велосипедистов, долго требовал у волгоградских властей решить эту проблему. Осенью прошлого года он даже решился на отчаянный поступок – самовольно поставил здесь водоналивные баки, наглядно продемонстрировав, как можно сделать этот перекресток безопасным для всех участников движения. Его пожурили, но прислушались.

«Оказывается, чтобы в день на 700 человек меньше нарушали правила дорожного движения, проезжая пешеходный переход, нужна была всего лишь банка краски, - Михаил Соломонов радостно демонстрирует нарисованный на перекрестке новый велопереезд. – Спасибо всем, кто 5 лет верил и ждал. И конечно, спасибо специалистам департамента городского хозяйства, которые смогли!»

Но на этом велоактивист останавливаться не собирается.

«Следующий цель - вернуть пешеходам тротуар у водокачки! И сделать здесь понижения бордюра», - делится планами Соломонов.

Эту дорожку отдали велосипедистам, но пешеходы все равно идут по ней, так как отведенный им тротуар на другой стороне дороги, перегородили лавочкой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, сейчас пешеходы идут по велодорожке, так как с другой стороны – отведенный им тротуар перегородила памятная скамейка у водокачки.