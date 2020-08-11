На Волжской ГЭС еще больше снизили сбросы воды

Уровень воды в Волге стремительно снижается. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лето в этом году выдалось в Волгоградской области (да и не только) очень жарким. Дождей почти не было, и к августу уровень воды в Волге резко снизился. В связи с этим в Росводресурсах приняли решение еще уменьшить средние сбросные расходы воды на Волжской ГЭС. Об этом сообщают в пресс-службе гидроэлектростанции. Так, в ближайший месяц - с 11 августа и до 11 сентября - сбросные расходы составят 5800 ± 200 кубометров в секунду. Напомним, что в последний месяц средние показатели сбросов удерживались в пределах шести тысяч кубометров воды в секунду.

При этом в пресс-службе Волжской ГЭС отмечают, что режимы работы гидроузла могут корректироваться «в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки».

Напомним также, что в этом году Волгограде до августа был официально открыт один единственный пляж на Волге – на Маяке в Красноармейском районе. Сначала ссылались на коронавирус, потом на высокий уровень воды. Сейчас уже нет никаких ограничений, но городские пляжи так и не открыли. Разве что в микрорайоне Тулака оборудовали место отдыха у воды. А обещанный пляж на острове Сарпинский волгоградцы этим летом, похоже, так и не дождутся.