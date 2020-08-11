В Волгограде число заболевших коронавирусом приближается к 4,5 тысячам, в Волжском – к тысяче

Если в районах темпы распространения коронавируса пошли на спад, то в Волгограде и Волжском COVID-19 бушует. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как показывает статистика, все-таки в отдаленных районах Волгоградской области коронавирус практически победили. География распространения COVID-19 в регионе уже насчитывает всего 11 районов. Да и число новых заболевших уже небольшое – от 1 до 3 человек в день. Так, за минувшие сутки, три новых случая зафиксировали в Среднеахтубинском районе, и по два – в Михайловском и Котельниковском. В остальных восьми районах – по одному случаю. В этот список попали Фроловский, Городищенский, Суровикинский, Еланский, Светлоярский, Жирновский, Ленинский и Камышинский районы.

К 11 августа коронавирус зафиксирован в 13-ти городах и районах области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А вот в Волгограде и Волжском коронавирус по-прежнему бушует. В областном центре число заболевших уже составляет 4445 человек, из них 58 добавилось только за последние сутки. В Волжском тоже обстановка с COVID-19 напряженная: к 11 августа численность заболевших уже приближается к тысячи и составляет 947 человек. И, если еще вчера там было только 6 новых случаев, то сегодня их уже 22!

Всего в Волгоградской области уже заболели коронавирусом 10190 человек. Так что расслабляться не советуют: маски носить в обязательном порядке, и чаще мыть руки!