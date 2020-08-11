Погорел на телефонах: в Волгограде за решетку отправили надзирателя-взяточника

Еще недавно 23-летний волгоградец по имени Владислав следил за теми, кто попал за решетку, а сегодня сам отправляется в колонию. А все из-за того, что надзирателя поймали на взятке.

Как сообщают «КП-Волгоград» в областном суде, волгоградец работал младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области. К нему обратился за помощью один из осужденных – попросил пронести ему мобильные телефоны.

- Как установлено следствием, с декабря 2019 по январь 2020-го инспектор получил от заключенного 60 тысяч рублей за услуги по доставке в колонию телефонов, - уточняют в суде.

Поймали нечистого на руку надзирателя сотрудники собственной безопасности регионального УФСИН.

Районный суд решил не строго наказывать молодого инспектора и назначил ему только штраф в размере 1 миллион рублей. Но в прокуратуре с таким вердиктом не согласились и оспорили приговор в областном суде.

- Пересмотрев материалы дела, Волгоградский областной суд ужесточил наказание и отправил подсудимого на три года в колонию общего режима, - уточняют в суде.