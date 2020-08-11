Жительница Волжского скончалась от коронавируса

Женщина скончалась в четвертой больнице Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Очередной жертвой коронавируса стала 51-летняя женщина из Волжского. Это уже 73-я смерть от коварной инфекции в Волгоградской области. В Волжском это пятый летальный исход. Оперштаб сообщил подробности, которые, впрочем, мало отличаются от десятков таких же печальных историй. Осложнили течение ковида и двусторонней пневмонии хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Не спасло даже своевременное обращение к врачу.

- Почувствовав первые признаки недомогания, женщина обратилась за медицинской помощью, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

Сначала волжанка лечилась на дому, пока заболевание протекало в легкой форме. Но затем состояние женщины резко ухудшилось, ее забрали в больницу №4 Волгограда. Там она и скончалась спустя несколько дней в реанимации.

В последнее время большая часть летальных исходов среди ковидных пациентов приходится на миллионный Волгоград. В областном центре умерли от коронавируса и его осложнений уже 28 человек. Следом идут Михайловка – 7 смертей и Волжский – 5.