Жительница Волжского скончалась от коронавируса

Женщина скончалась в четвертой больнице Волгограда.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Очередной жертвой коронавируса стала 51-летняя женщина из Волжского. Это уже 73-я смерть от коварной инфекции в Волгоградской области. В Волжском это пятый летальный исход. Оперштаб сообщил подробности, которые, впрочем, мало отличаются от десятков таких же печальных историй. Осложнили течение ковида и двусторонней пневмонии хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Не спасло даже своевременное обращение к врачу.
- Почувствовав первые признаки недомогания, женщина обратилась за медицинской помощью, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.
Сначала волжанка лечилась на дому, пока заболевание протекало в легкой форме. Но затем состояние женщины резко ухудшилось, ее забрали в больницу №4 Волгограда. Там она и скончалась спустя несколько дней в реанимации.
В последнее время большая часть летальных исходов среди ковидных пациентов приходится на миллионный Волгоград. В областном центре умерли от коронавируса и его осложнений уже 28 человек. Следом идут Михайловка – 7 смертей и Волжский – 5.