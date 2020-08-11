Еще один ковидный госпиталь Волгограда получил томограф

Оборудование в восьмой больнице еще предстоит смонтировать. Фото: АВО

Когда Волгоградская область столкнулась с коронавирусом, стало ясно: оборудования для компьютерной томографии не хватает даже в больницах областного центра. Так что из части перепрофилированных под ковид госпиталей везли пациентов на обследование в другие стационары. В больницах с тех пор появились девять новеньких томографов. А сегодня оборудование для КТ привезли и в детскую больницу №8 в Ворошиловском районе, где теперь лечат заболевших коронавирусом всех возрастов.

Как пояснили «КП-Волгоград» в облздраве, всего для инфекционных госпиталей закупили 11 цифровых томографов. Именно это оборудование позволяет максимально точно поставить диагноз коронавирусным пациентам, даже если тест показал отрицательный результат. Компьютерная томография помогает на ранней стадии диагностировать и множество других заболеваний.

Если раньше в больнице №8 лечили только детей, то сейчас врачам-педиатрам приходится иметь дело с коварной инфекцией и пожилыми пациентами в том числе. Некоторых из них буквально вытаскивают с того света. Рассчитана больница на 259 ковидных коек. С конца мая здесь приняли 656 человек. 496 из них уже покинули больницу по выздоровлению. Приходилось медикам и терять пациентов. Работают в «красной зоне» 44 врача, 72 медсестры и 59 санитарок. После того, как опасность коронавируса минует, восьмая больница вновь будет принимать юных пациентов. А компьютерная томография будет доступна для малышей, детей и подростков.

Томографы далеко не единственное оборудование, которое закупили для ковидных госпиталей в последние месяцы. Поступили в стационары уже сотни единиц медтехники, в том числе аппараты для ИВЛ, рентгена, УЗИ, бронхоскопии и не только.