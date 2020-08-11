Из Волгограда в Питер и Сочи будет летать новый авиаперевозчик

Теперь из Волгограда в Питер и Сочи самолеты будут летать чаще. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Теперь из Волгограда в Питер можно будет улететь рано утром: волгоградский аэропорт заключил договор с авиакомпанией Smartavia, которая добавит число рейсов в северную столицу.

Напомним, что сейчас из Волгограда в Санкт-Петербург осуществляет прямые перелеты только одна авиакомпания – «Победа». С 17 августа конкуренцию ей составит Smartavia.

- Самолеты этого перевозчика будут летать по маршруту Волгоград-Питер четыре раза в неделю - понедельник, четверг, пятница, суббота. Отправление воздушного судна из Волгограда запланировано на 07.40, время в пути – 2 часа 35 минут, - уточняют в пресс-службе аэропорта Волгограда

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800, которые вмещают 189 пассажиров. При этом обещают, что цена на билет (в одном направлении) будет также конкурентоспособной - от 3 170 рублей.

Кроме того, этот же авиаперевозчик планирует добавить в расписание аэропорта Волгограда полеты в Сочи.

- Полеты в Сочи авиаперевозчик начнет с 22 августа. Летать будет два раза в неделю - по понедельникам и субботам. Из Волгограда самолет отправляется в 02.45, в пути – 1 час 45 минут. Стоимость билетов – от 2 350 рублей, - добавляют в пресс-слежбу воздушной гавани.