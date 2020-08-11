ЗаРотор: волгоградские фанаты слагают стихи и снимают клипы к первому матчу в РПЛ

Начала матча - в 19.00 по волгоградскому времени. Фото СК "Ротор".

До первого матча «Ротора» в сезоне РПЛ осталось несколько часов. Сегодня, 11 августа, в 19.00 (по волгоградскому времени) сине-голубые откроют новую страницу в своей истории встречей с чемпионом – ФК «Зенит».

- Мы все соскучились по футболу, по зрителям, по матчам. Все хотим играть и показать себя на поле. Хотелось бы порадовать наших болельщиков и наш город и принести победу, конечно же, - признался накануне матча нападающий Камиль Муллин.

Но к этой игре основательно готовились не только футболисты, но и волгоградские болельщики. Фанаты уже запаслись клубной атрибутикой – шарфы, футболки, плакаты, некоторые даже маски с логотипом «Ротора» сделали. Волгоградцы постят в соцсетях фотографии в поддержку любимой команды. Кто-то даже стихи написал по этому случаю: «Мы - вместе с вами как двенадцатый игрок! Дождёмся вечера, мы ждали много дольше... Ведь в РПЛ наш выход - вряд ли "потолок"»

Есть фанаты, которые пошли еще дальше – они сняли несколько небольших «стимулирующих» видеороликов к первому матчу «Ротора» в РПЛ. И это действительно вдохновляет – Рубись за Ротор!