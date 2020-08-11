Жилые дома у взорвавшейся АЗС в Волгограде не пострадали

К счастью, взрыв не повредил жилые дома. Фото Арина Жбанникова.

К полудню 11 августа участок проспекта Ленина в Волгограде, где вчера прогремел взрыв на газовой заправке, до сих пор оцеплено. Из хранилищ АЗС еще травит газ, концентрация его в месте ЧП высока. Но угрозы для жителей близлежащих домов нет. К такому заключению пришли коммунальные эксперты, которые обследовали многоэтажки по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

- Специалисты из администрации Тракторозаводского района Волгограда вместе с сотрудниками управляющих компаний (в общей сложности 10 человек в составе комиссии) обследовали 26 жилых домов, расположенных рядом с местом взрыва. Осмотрели все оконные блоки, фасады и констркутивные элементы. Повреждений не зафиксировано, - отчитываются в администрации Волгограда.

По счастливой случайности не дошла взрывная волна и до очистных сооружений, которые расположены буквально в трехстах метрах от взорвавшейся АЗС. Но общественный транспорт по Первой Продольной магистрали на данном участке еще не возобновили.

- Обследование дороги и контактной сети электротранспорта специалисты смогут провести только после того, как завершат работу на месте происшествия эксперты экстренных служб, - поясняют в мэрии.