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На юге Волгограда автобус переехал пожилую пассажирку

А по вине водителя рефрижератора пострадала 2-летняя девочка
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Водитель автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры отошли на остановке на безопасное расстояние.

Водитель автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры отошли на остановке на безопасное расстояние.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С разницей в десять минут 10 августа в Красноармейском районе Волгограда произошли два ДТП с пострадавшими. Сначала «скорая» примчалась к попавшей под колеса автобуса пенсионерке, затем пришлось госпитализировать двухлетнюю девочку.

- Примерно в 14.50 автобус «Волжанин 52701», под управлением 59-летнего водителя, остановился у школы №55. Высадил пассажиров, но, не убедившись, что все люди отошли от машины на безопасное расстояние, нажал на педаль газа. Передним колесом транспортное средство совершило наезд на 65-летнюю женщину, которая только вышла из автобуса, -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Женщина, к счастью, осталась жива. Ее увезли в больницу.

А в 15.00 в том же Красноармейском районе на проспекте Героев Сталинграда произошло еще одно ДТП: 28-летний астраханец на «ГАЗ-172412» врезался в едущий впереди «Форд Фокус», за рулем которого находился 50-летний житель Санкт-Петербурга. Водители не пострадали, а вот 2-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.

Два мальчика на велосипеде оказались под колесами автомобиля в Кумылженском районе.

Два мальчика на велосипеде оказались под колесами автомобиля в Кумылженском районе.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще двое детей оказались в больнице после аварии в Кумылженском районе. Два мальчика 11 и 9 лет ехали на велосипеде по дороге, когда их сбил «ВАЗ-21140». Старший ребенок отделался синяками, а вот младшего пришлось отправить в больницу под наблюдение врачей.

ДТП