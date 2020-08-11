На юге Волгограда автобус переехал пожилую пассажирку

Водитель автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры отошли на остановке на безопасное расстояние. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

С разницей в десять минут 10 августа в Красноармейском районе Волгограда произошли два ДТП с пострадавшими. Сначала «скорая» примчалась к попавшей под колеса автобуса пенсионерке, затем пришлось госпитализировать двухлетнюю девочку.

- Примерно в 14.50 автобус «Волжанин 52701», под управлением 59-летнего водителя, остановился у школы №55. Высадил пассажиров, но, не убедившись, что все люди отошли от машины на безопасное расстояние, нажал на педаль газа. Передним колесом транспортное средство совершило наезд на 65-летнюю женщину, которая только вышла из автобуса, -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Женщина, к счастью, осталась жива. Ее увезли в больницу.

А в 15.00 в том же Красноармейском районе на проспекте Героев Сталинграда произошло еще одно ДТП: 28-летний астраханец на «ГАЗ-172412» врезался в едущий впереди «Форд Фокус», за рулем которого находился 50-летний житель Санкт-Петербурга. Водители не пострадали, а вот 2-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали.

Два мальчика на велосипеде оказались под колесами автомобиля в Кумылженском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще двое детей оказались в больнице после аварии в Кумылженском районе. Два мальчика 11 и 9 лет ехали на велосипеде по дороге, когда их сбил «ВАЗ-21140». Старший ребенок отделался синяками, а вот младшего пришлось отправить в больницу под наблюдение врачей.