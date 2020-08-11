На пожарах в домах Волгограда пострадали двое

Пожарные справились с огнем в считанные минуты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Понедельник, 10 августа 2020, в Волгограде стал одним из самых «горячих» дней. Сначала на Первой продольной взорвался газовоз и загорелась АЗС. Пострадали 13 человек. Не успели пожарные потушить пламя, как около пяти вечера пришло сообщение о пожаре в пятиэтажке Тракторозаводского района. На улице Ополченской загорелась кухня в одной из квартир на верхнем этаже. Спустя 12 минут пожарные справились с огнем. Но без пострадавших снова не обошлось – в больнице оказался 50-летний хозяин квартиры. Причину пожара еще предстоит установить.

А уже в девятом часу вечера заполыхали два балкона в пятиэтажках Ворошиловского района. И снова пострадавший - надышалась гари 82-летняя бабушка. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС, на ликвидацию пожара на улице Иркутской ушло около десяти минут. Скорее всего, причиной возгорания в этом случае стало неосторожное обращение с огнем.