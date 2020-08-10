В Волгограде отключат свет в домах в пяти районах

Отключения происходят в Волгограде постоянно. Это связано с тем, что коммунальные службы периодически ремонтируют оборудование и меняют старое на новое. На этот раз не будет электроэнергии в пяти районах города: Тракторозаводском, Красноармейском, Советском, Центральном и Дзержинском. Света не будет и в частном секторе, и в многоэтажках.

Тракторозаводской район: улица Дзержинского 19,21,23; улица Жолудева 2,4,6,8.

Советский район: улица Гвоздкова 16, 18, улица Волгоградская 100-150; улица Горького 1-27/3, 2-10; улица Захарова 5-15; улица Комсомольская 1,2-30 ; улица Крымская 1-77, 2-60; улица Курочкина 1-15, 33а-43, 2-70; улица Лесная 6,8; улица Мичурина 3-25, 4-34; улица Первомайская 1-25, 4-38/3; улица Садовая 1-21, 4-24; улица Сорочинская 32-36б; улица Хмелева 5-15, 6-16.

Красноармейский район: улица Лазоревая 143-165; улица Луговая 95-123, 116-130; улица Минская150-152,176-178; улица Союзная 1- 19, 2-16а; улица Куйбышева 3-19, 8; улица Пригородная 3-9 ,4-10; переулок Пригородный 3-5 ,4-6; тупик Пригородный 3.

Центральный район: улица Пархоменко 21,25; улица Двинская 1,3,5; улица Новороссийская 32.

Дзержинский район: улица Ангарская 54-90; улица Узбекская 1а-15,2-26; улица Донбасская 1-17,2-16; улица Задонская 1-17,2-20; улица Фонтанная 1-25,2-32; улица Царицынская 1-31,2-20; улица Большая 39-45,80-84, улица Севская 2-20,1-19; улица Семигорская 2а-20, улица Ученическая 5-21,16-32; улица Паникахи 11-31, улица Черняховского (частично); улица Маркина 11-15,10-16.

Электричества не будет в перечисленных домах с 9-00 до 17-00 11 августа.