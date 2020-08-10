Волгоградцы должны за неделю выбрать название сквера у собора Александра Невского

Свое название сквер получит уже в августе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Территория возле возведенного собора Александр Невского в центре Волгограда постепенно преображается. Новая локация пока существует без названия. Администрация Волгограда решила привлечь самих волгоградцев к выбору названия парка. Горожане предложили больше 350 названий. Самым популярным пока стало «Александровский сад». Из общей массы специалисты выбрали десять самых интересных и достойных. Их то и предложили жителям города для голосования. Это Александровский сад, сад «Возрождение», сквер Героев, сквер Григория Засекина, сквер Мира, Соборный сквер, Сталинградский сквер, Театральный сад, Центральный сад, сквер Юнармии.

С 10 по 16 августа можно выбрать понравившийся вариант по ссылке. Проголосовать с одного IP-адреса можно только один раз. После того, как чиновники подведут итоги, сквер у собора получит свое имя.