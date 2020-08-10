В Волгограде за сутки коронавирус подтвердили у 64 горожан

Кого-то лечат на дому, кого-то в ковидных госпиталях.

Коронавирус, к сожалению, стал почти обыденным явлением не только в Волгограде, но и в районах области. Правда, областной центр остается лидером по количеству заразившихся. За сутки прибавилось сразу 64 пациента с таким диагнозом. Среди районов на этот раз в лидеры попал Среднеахтубинский – сразу восемь человек. Четыре человека с коронавирусом попали в статистику по Иловлинскому району и три по Еланскому. Примерно на одном уровне держатся цифры в Волжском – снова шесть заразившихся. По два новых пациента в Быковском и Палласовском районах, и по одному в Алексеевском, Городищенском, Калачевском, Котельниковском, Новоаннинском, Ольховском, Светлоярском, Старополтавском.

Всего же по Волгоградской области за сутки заболели 94 человека. Таким образом, регион преодолел отметку в 10 тысяч переболевших коронавирусной инфекцией.

Оперштаб сообщил, что на этот раз нет ни одного привезенного случая. Часть выявлена по контактам ранее заболевших. У кого-то так и не смогли выяснить, где они подхватили опасный вирус.

Среди зараженных есть младенец, шесть детей и один подросток. Среди взрослого населения больше всего больше всего болеют волгоградцы от 30 до 49 лет.