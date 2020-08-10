В волгоградском Роторе появился игрок из армянской Премьер-Лиги

Фото СК "Ротор".

У волгоградского «Ротора» появился новый защитник. И еще один представитель с Кавказа. Но на этот раз не грузин (которых в составе сине-голубых уже трое), а армянин – бывший игрок ереванского «Пюника» Армен Манучарян. Его стоимость на трансферных сайтах оценивают в 200 тысяч евро.

Армен Манучарян действительно дорогой игрок. Но для «Ротора» дороже всего будет его опыт, ведь футболист всю свою карьеру провел в клубе, который выступал в армянской Премьер-Лиге.

- В прошлом сезоне Манучарян провел за «Пюник» 16 матчей, сделал две голевые передачи и забил два гола. Кроме того, защитник принимал участие в квалификационных матчах Лиги Европы, - перечисляют достоинства нового игрока в пресс-службе волгоградского клуба.

Новый защитник в «Роторе» выбрал себе игровой номер – «3».