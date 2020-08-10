Волгоградский эндокринолог заявила, что коронавирус способен вызвать сахарный диабет

Все уже знают, что в группе риска по коронавирусу находятся люди старше 65-ти лет. Поначалу считалось, что в эту же группу попадают и больные сахарным диабетом – мол, их COVID-19 не щадит. Но это не так. Точнее не совсем так. Как рассказала сегодня, 10 августа, на брифинге главный внештатный эндокринолог волгоградского облздрава Алла Вачугова, риск заражения коронавирусом у диабетиков такой же, как и у всех остальных. Другой вопрос, что лечение от COVID-19 способны усугублять ситуацию с уровнем сахара в крови. Поэтому диабетикам очень важно соблюдать сейчас все предписания их лечащего врача, постоянно следить за сахаром, принимать все лекарства и следить за из наличием в собственных аптечках.

- У диабетиков пневмония может развиваться не просто стремительно, а молниеносно. И вообще COVID-19 может вызвать сложное течение диабета, - говорит врач. – Но есть и обратная реакция: есть уже доказательства, что коронавирус способен спровоцировать сахарный диабет. Да, были такие случаи.

Поэтому волгоградцам еще раз напомнили о необходимости носить маски, следить за гигиеной и чаще мыть руки.

Кстати, в Волгоградской области официально 90 тысяч больных сахарным диабетом, но на самом деле их в два раза больше – порядка 150-160 тысяч.