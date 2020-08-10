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За Мариной Страховой и за славой: волгоградец отправился в «Дом-2»

Евгений Солонский захотел большой любви под прицелом телекамер
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Волгоградец признался, что ему нравится блондинка из Швейцарии. Фото ТНТ.

Волгоградец признался, что ему нравится блондинка из Швейцарии. Фото ТНТ.

Оказывается, есть еще в Волгограде молодые люди, которые верят, что в проекте «Дом-2» можно отыскать свою любовь. Один из таких – 32-летний Евгений Солонский. И на днях он появится на столичной съемочной площадке. Как рассказала «КП-Волгоград» пиар-менеджер телеканала ТНТ, волгоградец сразу заявил, что на проекте планирует не только покорить красавиц Дома-2, но и прославиться.

На вопрос – «Почему он решил попасть на проект?», сказал, что из-за работы в Волгограде у него не остается времени на личную жизнь, а под прицелом телекамер и под пристальным вниманием телезрителей, уверен, что у него выйдет построить отношения.

Причем молодой человек очень уверен в себе, и считает, что сможет покорить любую из участниц проекта. Но больше всех ему приглянулась Марина Страхова.

- Уверен, что понравлюсь Марине. Она как-то заявила, что хочет видеть в мужчине защитника, вот я ей это и обеспечу, - цитируют организаторы Евгения Солонского.

А еще он рассматривает Дом-2, как социальный лифт по карьерной лестнице в шоу-бизнес. Уж очень мужчина хочет славы.