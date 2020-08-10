В Краснослободске построят новый детский сад с бассейном

Фото администрации ВО.

Эта новость порадует жителей города Краснослободск Волгоградской области: вскоре здесь появится новый детский садик. Современный, комфортный, уютный – он сможет принять 240 детей. Как сообщили сегодня «КП-Волгоград» в администрации области, они уже заключили контракт с подрядчиком на возведение трехэтажного здания.

- Расположен новый детсад будет на улице Шестакова. В нем будет 12 групп, в том числе четыре ясельных. Предусмотрены зал для музыкальных и спортивных занятий, медкабинет, пищеблок и даже бассейн. А на территории установят беседки и игровые площадки, - уточняют в администрации.

Деньги на строительство нового дошкольного учреждения выделяются в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Всего в 2020-2021 годах в Волгоградской области должны построить 16 новых детских садиков, которые смогут принять 2369 детей.