Следователи организовали проверку по факту взрыва на АЗС в Волгограде

Следователи выясняют подробности случившегося. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Расследованием обстоятельств, которые привели к взрыву на газовой АЗС в Волгограде, займутся следователи Тракторозаводского отдела СУ СК по Волгоградской области. Они уже организовали доследственную проверку по факту возгорания.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 12.40 по волгоградскому времени на автозаправочной станции, расположенной на проспекте Ленина. Взрыв был такой силы, что столб огня превысил девятиэтажный дом, а взрывной волной повредило все, что находилось в округе.

На данный момент известно, что взрыв произошел как раз в тот момент, когда на АЗС находился газовоз. Цистерна с газом рванула так, что снесла все в округе на несколько десятков метров.

- Пострадали люди, которые находились в момент ЧП в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Точное количество пострадавших уточняется. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

По предварительным данным в больнице находятся 12 человек.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции. Расследование дела под личный контроль взял начальник Тракторозаводского следственного отдела

- Детальный осмотр места происшествия будет осуществлен после того, как пожар полностью локализуют, - говорят в пресс-службе СУ СК по региону. – Выясняются подробности случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.