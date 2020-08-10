В волгоградских школах ставят обеззараживатели воздуха и готовятся к дистанционке

Будут ли ученики ходить в школу, или учиться из дома - пока сказать трудно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня сложно планировать что-то даже на неделю вперед, поэтому о возобновлении занятий в школах власти говорят очень осторожно. К концу месяца все может поменяться. Поэтому сейчас готовятся сразу ко всему: и к дистанционному обучению, и к очному. Чтобы принять школьников, в классах завершают ремонт и установку окон, а в здании каждого учебного заведения теперь будут стоять рецеркуляторы открытого типа – это аппаратура для обеззараживания воздуха. Где-то ее поставили еще перед ЕГЭ, в остальных школах установят до начала учебного года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в комитете образования области.

Как уточнили в администрации, аппаратуру закупали за счет бюджета области, то есть это не легло на плечи родителей. Кроме того, в 191 школе отремонтировали крышу, в 57 – благоустроили школьный двор, в 570 школах продолжают менять старые окна на пластиковые.

Тем временем, власти региона допускают, что эпидобстановка заставит школьников снова перевести на домашнее обучение. На всякий случай учителя потренируются работать на дистанционке:

- Необходимо выполнить все требуемые мероприятия по подготовке учебных заведений Волгоградской области для работы в дистанционном формате (в случае необходимости, если введение удаленного обучения потребуется в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой), провести тренировки по данному вопросу, — заявил в понедельник, 10 августа, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании со своими заместителями.

Перед началом учебного года все школы как обычно пройдут приемку. Комиссии проверят в том числе пожарную и антитеррористическую безопасность.