Волгоградцу, спасшему пенсионерку от насильника, вручили благодарность

Этот волгоградец скрутил рецидивиста и удерживал преступника до приезда полиции. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

72-летняя жительница Дзержинского района Волгограда пережила настоящий шок: ее чуть не изнасиловали по пути домой. И, неизвестно, чем бы обернулось для нее нападение извращенца, если бы не мужчина, который в этот момент проходил мимо. Это был Вячеслав Симкович.

- Это было утром 31 июля. В дежурную часть полиции поступил звонок: мужчина сообщил, что на улице Новодвинской в Дзержинском районе неизвестный напал на пенсионерку. Когда наряд прибыл на место преступления, они увидели, как звонивший им мужчина удерживает преступника. Выяснилось, что Вячеслав Симкович шел на работу, когда услышал крики о помощи. Кричала пожила женщина. Неизвестный мужчина повалил ее на землю и пытался изнасиловать. Волгоградец побежал на помощь. Насильник, увидев Вячеслава, кинулся наутек, но мужчина его догнал, скрутил и вызвал полицию, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Сегодня, Вячеслава Симковича вновь пригласили в полицию, но уже не для того, чтобы давать показания, а чтобы вручить ему благодарственное письмо от имени руководства Управления МВД России по Волгограду и ценный подарок.

- Благодарственное письмо мужчине вручил лично начальник городского управления полковник полиции Дмитрий Возжаев. Он поблагодарил Вячеслава Симковича за бдительность и активную гражданскую позицию, - отмечают в пресс-службе ведомства. Кстати, преступником оказался 31-летний рецидивист, который до момента его задержания дважды нападал на женщин с попытками изнасиловать. Одна женщина смогла сама отбиться от насильника, вторую спас Вячеслав.