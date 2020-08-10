В Волжском выпал из окна и разбился трехлетний малыш

Ребенок упал вместе с москитной сеткой с третьего этажа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одна трагедия, еще один ребенок погиб, выпав из окна. На этот раз ЧП произошло в Волжском. Там разбился трехлетний мальчик.

Казалось бы, уже сколько предупреждают – «Не оставляйте открытыми окна, когда в доме ребенок», но каждое лето происходят подобные трагедии. И ЧП в Волжском – не первое за этот год. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону, произошло это днем 9 августа на улице Машиностроителей.

- Трехлетнего малыша мама воспитывала одна. В тот день она ушла на работу, а за ребенком попросила присмотреть знакомую девочку. Она еще тоже ребенок – ей всего 15 лет, но школьница согласилась. Днем она прилегла в комнате и заснула, полагая, что малыш также спит в кроватке. Но ребенок не спал. Оставшись без присмотра, он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша и рухнула вниз вместе с ним, - рассказывают подробности трагедии в следственном управлении.

Семья проживала на третьем этаже. К сожалению, мальчик получил травмы не совместимые с жизнь. Он скончался до приезда «скорой» помощи.

- По данному факту следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Известно, что семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно, - добавляют в СУ СК по региону.

И еще раз обращаются ко всем семьям, где есть маленькие дети: Не оставляйте ребенка без присмотра, и установите специальные фиксаторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно.