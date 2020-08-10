Компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» открыла новое здание абонентского участка во Фроловском районе Волгоградской области

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Здание абонентского участка, построенное в едином корпоративном стиле, легко узнаваемо, имеет удобное расположение и оборудовано современными системами охраны и пожаротушения, что позволяет обеспечить безопасность посетителей. В нем также предусмотрены все условия для предоставления услуг социально-значимой категории потребителей: людям с ограниченными возможностями и пенсионного возраста.

В комфортных условиях фроловчане могут решить многие вопросы, связанные с заключением договоров поставки газа, подачей документов для осуществления расчетов за потребленный ресурс по показаниям приборов учета газа или другим моментам.

В зале обслуживания одновременно работает 4 окна, что позволяет сотрудникам с учетом соблюдения требований социальной дистанции и иных обязательных норм эпидемиологической безопасности принимать в день до 70 человек. Отметим, данный участок обслуживает свыше 23,5 тысяч абонентов.

Адрес абонентского участка: г. Фролово, ул.Коммунистическая, д.1.

Тел.:(84465) 4-00-65; 4-00-67; 4-00-68.

Приемные дни: пн-чт с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.