На видео попало, как в Волгограде такси влетело в столб: водитель и пассажир в больнице

За минувшие сутки 9 августа в авариях на волгоградских дорогах пострадали 16 человек! В числе травмированных оказались и дети. Так 8-летний мальчик угодил под колеса иномарки в Дзержинском районе Волгограда. Ребенок играл во дворе по улице Ангарской и выбежал на дорогу у дома прямо перед «Хендэ Сантафе». 38-летний водитель резко нажал на тормоз, но избежать наезда не смог. Мальчишку увезли в больницу, сообщают в ГУ МВД по региону.

Также в числе пострадавших оказался и 29-летний пассажир такси. Авария произошла рано утром в Ворошиловском районе Волгограда.

- 37-летний водитель «Рено Логан» (такси) разогнался по улице Рабоче-Крестьянской, и в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и на полном ходу врезалась в световую опору, - рассказывают в региональном Главке.