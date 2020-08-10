До конца 2020-го отремонтируют 21 участок на волгоградских трассах

До конца 2020 года в Волгоградской области отремонтируют 21 участок на трассах. Восемь участков уже обновили - в Городищенском, Иловлинском, Котельниковском, Котовском, Старополтавском и Среднеахтубинско районах. Сейчас активно идут работы на трассе «Михайловка — Серафимович — Суровикино». Здесь уже уложили 6,8 тысячи тонн выравнивающего слоя асфальта и более 80 тысяч квадратных метров верхнего слоя дорожного покрытия. В ближайшее время здесь укрепят откосы и обочины, поставят 146 новых дорожных знаков, установят остановку и нанесут разметку. Все работы должны завершить к концу августа.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этого проекта в этом году планируют еще начать ремонт на четырех трассах, завершат которые уже в 2021-м.

- Всего в этом году планируют обновить свыше 230 километров дорог в Волгоградской области, - уточняют в администрации региона.