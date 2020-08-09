В массовом ДТП с фурами на волгоградской трассе пострадали два дальнобойщика

В больницу увезли двоих дальнобойщиков. Фото: Тимур ХАНОВ

Сразу пять машин столкнулись в субботу на ростовской трассе в Чернышковском районе Волгоградской области. Около часа дня на 168-м километре автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» 52-летний водитель Mercedes-Benz Actros не смог справиться с тяжелой фурой и врезался в стоящий впереди грузовик «ДАФ». Удар был довольно сильным. Большегрузы получили значительные повреждения. Дальше пошло по цепочке - под напором удара вторая фура врезалась в стоящий впереди нее грузовик «Ивеко», тот в легковушку Volkswagen Jetta, а она в свою очередь – в грузовик «МАН». Пробка на дороге образовалась немалая. В этой аварии пострадали водители двух столкнувшихся первыми большегрузов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в больницу с различными травмами с места аварии увезли водителя грузовика «Мерседес» и 43-летнего водителя «ДАФ».