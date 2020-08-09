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УК и РСО сделали волгоградцам перерасчет на 4,3 миллиона

Перерасчет за ЖКУ коммунальщики произвели по итогам проверок Госжилнадзора
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Волгоградцам вернули более четырех миллионов рублей, уплаченных за коммуналку. Фото: АВО

Волгоградцам вернули более четырех миллионов рублей, уплаченных за коммуналку. Фото: АВО

Уже не первый год в Волгограде и области пытаются навести порядок в сфере ЖКХ. Но жалоб от жителей на услуги управляющих и ресурсоснабжающих (РСО) компаний меньше не становится - во дворах и подъездах грязно, горячая вода идет чуть теплая, отключения длятся слишком долго. В первом полугодии 2020-го региональный Госжилнадзор провел более трех тысяч проверок, подтвердил 2,6 тысячи нарушений. Управляющим компаниям выдали 1,4 тысячи предписаний и выписали более 51 миллиона рублей штрафов. А волгоградцам по итогам проверок вернули свыше 4,3 миллиона рублей за не полученные или некачественные жилищные и коммунальные услуги.

Также продолжают в регионе отбирать лицензии у недобросовестных и обанкротившихся управляющих организаций. Как сообщили "КП-Волгоград" в обладминистрации, с начала года таких было две, с начала процедуры лицензирования лишись права работать на рынке ЖКХ уже 72 управкомпании. Еще несколько на очереди – запущена процедура.