В Волгограде 50 заболевших коронавирусом за день

В волгоградских больницах почти две с половиной тысячи ковидных пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если накануне коронавирус подтвердили у жителей всего девяти городов и районов Волгоградской области, то на сегодня инфекция получила распространение уже в 20 городах и районах региона. В большинстве из них зафиксировали от одного до трех новых случаев. Но Волгоград продолжает бить рекорды – сразу 50 заразившихся за сутки. Отличились и некоторые районы: в Светлоярском – плюс восемь, в Городищенском, Калачевском, Старополтавском и Палласовке – по пять заболевших. Шестеро жителей подхватили заразу в Волжском. Общее число ковидных во втором по величине городе области приближается к тысяче, в Волгограде давно перевалило за четыре тысячи.

Распространение коронавируса по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, прибавка по три ковидных пациента на сегодня также в Новониколаевском и Среднеахтубинском районах региона. По два случая внесли в списки заболевших еще в пяти районах: Михайловка, Котово, Киквидзенский, Октябрьский и Чернышковский.

Еще в шести районах Волгоградской области по одному новому заразившемуся коронавирусом. В их числе Урюпинск, Фролово и Дубовка, а также Еланский, Иловлинский и Суровикинский.

С недавних пор оперштаб прекратил писать об отсутствии завозных случаев. К тому же все больше становилось неустановленных источников заразы. Что касается возраста, то средних лет волгоградцев болезнь косит сильнее всего. По 37 новых заразившихся в категориях от 30 и от 50 лет. Детей по-прежнему единицы – всего четверо, немного и молодых людей – всего семь. Возможно, причина в том, что чаще всего именно у них ковид протекает бессимптомно. А вот то, что среди инфицированных вновь оказался 21 человек старше 65-ти лет, медиков беспокоит. Ведь это группа риска, в которой чаще всего фиксируют летальные исходы.