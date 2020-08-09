На волгоградском пляже утонули четыре иностранных студента

Никто из иностранцев не умел плавать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром волгоградцы, отдыхающие на диком пляже у хутора Бобры, увидели страшную картину. Водолазы вытащили из Волги четыре тела. Иностранные студенты одного из вузов Волгограда утонули разом. Плавать не умел никто из них. Сейчас следователи Среднеахтубинского МрСО проводят проверку по факту гибели четырех иностранцев.

Студенты пришли на пляж в субботу, 8 августа. Они купались и загорали большой компанией. В какой-то момент один из парней начал тонуть. Кричал, звал на помощь. Трое друзей бросились ему на помощь. Но, как оказалось, плавать не умел никто из них. Течение в этом месте сильное, выбраться из воды не получилось ни у спасателей, ни у того, кто начал тонуть первым.

- Тела погибших были обнаружены спустя несколько часов сотрудниками спасательной службы, - сообщила корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Все обстоятельства этой трагедии еще предстоит выяснить следователям.

Напомним, это уже не первый случай этим летом, когда иностранные студенты тонут в Волге. Так, спасая друга у «Волгоград Арены», утонул студент из Египта. Всего же с начала лета в Волгоградской области трагедии на воде унесли порядка тридцати жизней.