Работавшие на волгоградских полях китайцы вымогали деньги с мигрантов

Вымогателям грозит до семи лет тюрьмы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Двое предприимчивых китайцев, которые уже давно работали на волгоградских полях, решили заработать на гастарбайтерах из Узбекистана. Сначала не заплатили трудовым мигрантам, отобрали паспорта, а затем стали требовать 140 тысяч рублей за их возвращение. Следователи Николаевского отдела МВД России возбудили уголовное дело о вымогательстве.

Семь мигрантов из Узбекистана работали на полях легально, они оформили патенты. Три месяца назад они приехали в Волгоградскую область и устроились в тепличное хозяйство, трудились под начальством двух китайцев. Но 5 августа 52-летний уроженец Узбекистана пришел в полицию и сообщил, что сначала хозяева отказались выплачивать им зарплату, затем не отдавали документы, когда они решили перейти к другому фермеру. А после и вовсе стали угрожать расправой и потребовали 140 тысяч рублей.

Вымогателей задержали в результате совместной ФСБ и полиции. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, один из китайцев имел вид на жительство, у второго была временная регистрация в регионе. Они частично признали свою вину. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу. Вымогателям грозит до 7 лет тюрьмы.