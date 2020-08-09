В Волгоградской области в ДТП погиб 7-летний велосипедист

Мальчик скончался в больнице. Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшное ДТП произошло в рабочем поселке Елань Волгоградской области вечером в субботу. Под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист. Травмы, которые получил ребенок, были слишком серьезные. Мальчика довезли до больницы, но спасти его врачи не смогли. Несмотря на все усилия медиков малыш скончался.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, дорожно-транспортное происшествие случилось в девятом часу вечера 8 августа на улице Московской. Ребенок ехал по проезжей части. Иномарка двигалась в том же направлении. За рулем сбившей юного велосипедиста «Киа Рио» был 21-летний парень.

Полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. Как и множества других ДТП, случившихся в минувшие сутки на волгоградских дорогах. Еще в семи серьезных авариях в субботу 10 человек получили различные травмы.