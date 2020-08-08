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Подъезды волгоградцев бесплатно дезинфицируют хлоркой

С марта 2020-го коммунальщики безвозмездно получили 67 тонн дезсредств
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Как только началась коронавирусная пандемия, коммунальщиков обязали обрабатывать все подъезды многоэтажек Волгоградской области (равно места общего пользования) дезинфицирующими средствами. Власти совершенно безвозмездно выделили 67 тонн хлорки на эти цели. В свою очередь УК должны использовать полученные дезсредства также не взимая с жильцов дополнительную плату.

- Только в июле безвозмездно выделено 13 тонн дезсредств. Препараты из группы хлорактивных соединений, рекомендованные Роспотребнадзором, централизовано доставляются в местные администрации, а затем направляются на склады управляющий организаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Уборщицы должны мыть холлы, тамбуры, лестницы и площадки, также протирать двери в подъезд, кнопки лифтов и всю кабину, вообще все ручки в подъезде и почтовые ящики.