Подъезды волгоградцев бесплатно дезинфицируют хлоркой

Как только началась коронавирусная пандемия, коммунальщиков обязали обрабатывать все подъезды многоэтажек Волгоградской области (равно места общего пользования) дезинфицирующими средствами. Власти совершенно безвозмездно выделили 67 тонн хлорки на эти цели. В свою очередь УК должны использовать полученные дезсредства также не взимая с жильцов дополнительную плату.

- Только в июле безвозмездно выделено 13 тонн дезсредств. Препараты из группы хлорактивных соединений, рекомендованные Роспотребнадзором, централизовано доставляются в местные администрации, а затем направляются на склады управляющий организаций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Уборщицы должны мыть холлы, тамбуры, лестницы и площадки, также протирать двери в подъезд, кнопки лифтов и всю кабину, вообще все ручки в подъезде и почтовые ящики.