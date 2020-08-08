Под Волгоградом пьяный водитель сбил двух пешеходов: парень погиб, девушка в больнице

Авария произошла 7 августа в Новоаннинском районе Волгоградской области в час ночи. 56-летний мужчина изрядно выпил и решил прокатиться на иномарке «Ниссан Патрол» по районному центру. Закончилось все трагично.

Выехав на улицу Пугачевскую, водитель не заметил двух молодых людей и сбил их. Очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. Врачи приехали первыми и попытались помочь 22-летнему парню. Несмотря на приложенные усилия, пешеход скончался на месте аварии. Его 21-летнюю спутницу госпитализировали, ее спасают медики.

Водитель не скрылся. Видимо, был шокирован и не ожидал, что его пьяное вождение приведет к смерти человека. Его задержали. По закону ему грозит приличный срок.

- Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.