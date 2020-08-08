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Коронавирус Covid-19

Умирал дома: 70-ой жертвой коронавиурса стал 61-летний волгоградец

Врачей больному вызывали соседи, когда тот находился при смерти
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Уже 70 жителей Волгоградской области умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Последней жертвой ковида стал 61-летний житель Волгограда. Мужчина подхватил вирус, после чего почувствовал недомогание. Состояние с каждым днем ухудшалось, но не обращался за медицинской помощью. Бригаду вызвали обеспокоенные соседи.

Волгоградца срочно госпитализировали в ГУЗ ДКБ №8. Коронавиурс поразил легкие, а также усугубил течение хронических болезней. В итоге пациент скончался в тот же день.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

Отметим, что 8 августа сообщили о 88 случаях заражения. Всего в области почти 10 тысяч инфицированных.