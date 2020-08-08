Волгоградец занял полмиллиона и инсценировал кражу, чтобы не возвращать долг

44-летний житель Дзержинского района Волгограда стал фигурантом уголовной статьи «Заведомо ложный донос о совершении преступления» за то, что инсценировал кражу крупной суммы денег у самого себя. Поводом для ее возбуждения стало заявление, написанное в конце июля 2020 года. Волгоградец красочно описал, как у него пропали полмиллиона рублей. Как он сам пояснил, деньги не его, он их занял под бизнес. Долг потребовали вернуть, но тут случилось преступление. Стражи порядка быстро уличили мошенника в обмане.

- Организовать бизнес не смог, а деньги растратил на личные нужды. Через некоторое время заёмщики стали требовать возврата занятых сумм. Чтобы снять с себя ответственность, мужчина обратился в полицию и заявил о якобы совершенном в отношении него преступлении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.