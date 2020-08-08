Под Волгоградом столкнулись «Хонда» и «Субару»: 4 ребенка и 4 взрослых в больнице

С места госпитализировали четыре ребенка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу восемь человек оказались на больничных койках в результате столкновения двух иномарок в Иловлинском районе. ДТР произошло 7 августа около десяти часов утра на федеральной трассе Р-22 «Каспий». 53-летний водитель за рулем «Хонда CR-V» решил обогнать едущие впереди машины, но не убедился в безопасности маневра. Оказавшись на полосе встречного движения, не успел перестроиться в свой ряд перед «Субару Форестер», которая мчалась в лоб.

В итоге иномарки столкнулись. Судя по числу пострадавших, удар был очень сильный. Очевидцы помогли вызвать врачей и полицейских. С места госпитализировали четыре ребенка.

- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и 6 их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.