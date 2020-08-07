Появилось видео наезда иномарки на четырехлетнего мальчика в Волжском

мальчик получил травмы и оказался в больнице. Фото: кадр с видео

Авария в одном из дворов по улице Карбышева, 128 в Волжском произошла около 8 часов вечера 6 августа. 30-летняя женщина не спеша ехала на Kia Sportage по внутрикварталке, когда неожиданно на дорогу выскочил ребенок. Авария попала в поле зрения камер. На записи видно, что мальчишка сильно ударился о машину и упал. Иномарка сразу же остановилась. Хозяйка машины медленно вышла из авто. Но не бросилась проверять состояние ребенка, а медленно осела на обочину, схватившись за сердце.

Очевидцы вызвали «скорую» и сотрудников ГИБДД. Четырехлетнего ребенка на «скорой» отвезли в больницу и госпитализировали – у него травмы.

Сейчас сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Например, где на момент аварии находились родители малыша, который бросился на дорогу. Также оценят эксперты степень вины женщины-водителя.