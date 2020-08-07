Рекордный прирост коронавируса в Волгограде и Котельниково

Каждый день в Волгоградской области около сотни новых заразившихся ковидом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 7 августа 2020 в Волгоградской области сложилась нетипичная для коронавируса картина. Ковид получил распространение всего в десяти городах и районах региона. Лидеры как всегда те же: Волгоград отметился прибавкой в 46 новых заболевших, в Волжском зафиксировано 12 случаев. Зато после долгого перерыва отличился рекордным приростом Котельниковский район – сразу плюс 9 заразившихся. Шесть новых ковидных в Камышине. По пять в Городищенском районе, который давно выбрался в число самых «зараженных» районов области, и, неожиданно, в Калачевском.

География распространения коронавируса в Волгограсдкой области на 7 августа. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, всего один заболевший коронавирусом на сегодня в Серафимовичском районе. Светлый Яр внес в списки зараженных двух человек, Чернышковский район – троих, в Клетском сразу четыре новых ковидных пациента.

А вот возрастная картина заболевания довольно типичная. Детей и молодежи среди 93 новых заболевших по минимуму – 5 и 14 соответственно. Волгоградцев среднего возраста коронавирус косит сильнее всего – 35 человек. Но особое опасение медиков вызывают пациенты солидного возраста – старше 65 лет сразу 18 заболевших на сегодня.