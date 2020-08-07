11 августа в Волгограде пустят электрички на стадион

Электрички отвезут а стадион и обратно. Фото: ПривЖД

На первый матч РПЛ с участием волгоградского «Ротора» смогут попасть лишь 14 тысяч болельщиков. Игры ФНЛ на «Волгоград Арене» собирали куда больше. А тут Премьер-Лига, да еще и принимает клуб чемпиона страны. Но из-за коронавируса ввели ограничения по числу зрителей и специальные правила допуска на стадион. А чтобы футбольные фанаты не толпились в автобусах и трамваях, в день матча «Ротор» - «Зенит» 11 августа 2020 в Волгограде пустят дополнительные электрички на стадион и обратно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, на матч 11 августа болельщиков из южных районов Волгограда повезет электричка №6418 Шпалопропитка - Тракторная Пасс. С конечной станции в Красноармейском она пойдет в 15:48, у стадиона будет в 16:54. Электричка №6316 Южная - Волжский отходит от конечной в 16:20 и будет на кургане в 18:01, а поезд №6318 Южная – Тракторная Пассажирская с отправлением в 17:16 подъедет к стадиону в 18:35.

Уехать со стадиона после матча «Ротор» - «Зенит» 11 августа 2020 болельщики смогут электричкой №6329 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. С конечной она отправится в 21:19, от Мамаева Кургана - в 21:30, а на конечную в Красноармейском прибудет в 22:30. Также сделает остановку на Мамаевом кургане электропоезд №6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. От стадиона электричка отправится в 21:22 и будет на Шпалопропитке в 22:20.