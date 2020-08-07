В Волгоградской области установят еще семь новых площадок ГТО

Фото администрации ВО.

Еще в семи районах Волгоградской области появятся новенькие площадки для подготовки и сдачи норм ГТО. Как уточняют в облспорткомитете, установят их в Алексеевском, Чернышковском, Кумылженском, Калачевском, Дубовском, Серафимовичском и Новониколаевском районах.

Деньги на строительство этих площадок выделяются в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Сегодня строители уже приступили к их возведению. Сдать обещают до конца года.

- Каждая такая «мини-арена» будет площадью более 300 квадратных метров. Основание – с полиуретановым покрытием. На площадке – более 2-ти тренажеров. Здесь будут т турники для воркаута, и баскетбольная стойка для стритбола, и велотренажеры, и доска для скалолазания, и стол для пинг-понга, и многое другое, - рассказывают в облспорткомитете.

Напомним, что в 2019-м году в Волгоградской области уже установили 14 таких площадок для ГТО. К 2022-му появится еще 20 мини-арен.