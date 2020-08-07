В Волгограде пройдет персональная выставка Никаса Сафронова

В Волгограде покажут более 70 работ Никаса Сафронова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские музеи открылись после четырех месяцев карантина по коронавирусу лишь в августе. Истосковавшиеся по культурным событиям горожане потянулись в выставочные залы и на экскурсии. А вскоре почитателей искусства ждет приятный сюрприз – 14 августа 2020 в выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37, откроется персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова. В Волгограде его работы знакомы многим, у мастера здесь немало почитателей, обычно свои произведения он представляет лично. В этот раз волгоградцев ждет масштабная экспозиция под названием «Меняя реальность».

- Работы будут представлены как на холстах, так и с использованием бесшовных мультимедийных проекций на стенах, - рассказали «КП-Волгоград» в музее Машкова.

Увидят посетители и авторские работы направления Dream Vision, которые вызывают особые ощущения, и портреты, пейзажи мастера. Всего в Волгоград привезут более 70 произведений, созданных Никасом Сафроновым в последние двадцать лет.

Пускать посетителей будут каждый час. Правда, записываться на выставку придется заранее из-за ограничений по коронавирусу. Телефоны: (8442) 23-81-76, 24-16-79. Внутри обязательны маска и социальная дистанция, к тому же посетители будут передвигаться по выставочному залу по определенному маршруту.