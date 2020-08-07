Дважды отказалась лечь в больницу: в Волгограде пенсионерка умерла от коронавируса

Фото администрации ВО.

Сегодня, 7 августа, оперативный штаб подтвердил 69-ю смерть от коронавируса в Волгоградской области с начала пандемии. В этот летальный список, к сожалению, попала 68-летняя пенсионерка из Волгограда. А все из-за того, что всячески отказывалась от лечения в госпитале.

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, женщина обратилась за медпомощью сразу, как только почувствовала первые признаки недомогания. Ей предложили лечь в больницу, но пенсионерка напрочь отказалась. Врач вынужден был назначить ей лечение амбулаторно. Однако, состояние волгоградки лишь ухудшалось. Ей медики вновь предложили лечь в больницу, и она опять написала отказ от госпитализации.

В госпиталь ветеранов ее привезли на «скорой», когда состояние было уже почти критическим. Женщину сразу отправили в реанимацию. У нее диагностировали двухстороннее воспаление легких.

- Несмотря на все усилия врачей и лечение по рекомендациям Минздрава, пациентка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сказались хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет волгоградки, - отмечают в оперштабе.

И еще раз обращаются к волгоградцам с призывом: не занимайтесь самолечением и при первых признаках ОРВИ вызывайте на дом врача.