На севере Волгограда снесут 52 гаража

Гаражи оказались лишними. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Волгограда продолжают зачищать городские улицы, дворы и пустыри от незаконно установленных ларьков, павильонов и прочих строений. Страдают при этом интересы не только предпринимателей, но и простых волгоградцев. Вот и в этот раз под раздачу попали полсотни частных гаражей, расположенных в Тракторозаводском районе по соседству с подстанцией скорой помощи №1. Постановлением главы района за номером 216-р подписан приговор 52 металлическим гаражам у дома №1 по улице Коцюбинского.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, теперь в течение пяти дней собственники этих гаражей должны своими силами снести «самовольно установленные нестационарные объекты». Отсчет пошел начиная с даты заседания комиссии – 4 августа 2020 года. Если же владельцы не вывезут куда-либо металлические вагончики и их содержимое сами, за дело возьмутся районные власти. А после стоимость работ по их демонтажу, перевозке и хранению придется возмещать.

А на Спартановке предприниматель должен убрать «Бахчевую лавку» у дома №6 на улице Николая Отрады. Ее признали незаконно занимающей земли муниципалитета в тот же день.