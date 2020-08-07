Волгоградец взял в кредит по чужому паспорту дорогие мобильники

Мужчине грозит срок до пяти лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативники подразделения по борьбе с IT-преступлениями задержали 36-летнего волгоградца, которого подозревают в целой серии мошенничеств с оформлением кредитов по чужим паспортам. Попался он на покупке дорогого мобильника. Теперь ему светит до пяти лет тюрьмы.

Как выяснили полицейские, мужчина нашел паспорт и использовал его по полной программе. Для этого придумал хитрую схему. Сначала вошел в личный кабинет на портале госуслуг по чужому паспорту, изменил логин и пароль. А заодно убедился, что у владельца документа хорошая кредитная история. После вклеил в этот паспорт свое фото и оформил кредит на покупку топовой модели телефона. Провернул он эту операцию несколько раз. И, как полагают следователи, вполне мог совершить аналогичные преступления и в Волгоградской области, и в соседних регионах.

Мошенник вклеил свое фото в чужой паспорт и пошел в банк. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, сейчас на мошенника завели уголовное дело по двум статьям - «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «мошенничество» со значительным ущербом. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.