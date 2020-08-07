Душили подушкой, простыней и газом: два брата из Саратова пытались убить волгоградку за отказ в ночлеге

Грабителей поймали в Волжском, сейчас следователи готовят ходатайство в суд о заключении их под стражу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

5 августа в дом к 72-летней жительнице Дубовского района Волгоградской области постучались двое неизвестных мужчин. Они попросились к бабушке на ночлег, но та им отказала. А ночью, когда пенсионерка легла спасть, эти мужики ворвались в ее дом. Они набросились на старушку в кровати и стали душить ее подушкой, требуя отдать деньги и ценности. Волгоградка оказалась упрямой. Тогда они обвили ее шею простыней и стали душить сильнее. Женщина потеряла сознание.

- Обыскав дом, грабители забрали деньги, мобильный телефон и банковские карты пенсионерки. Но сразу не ушли, а устроили еще и застолье на кухне жертвы. Напоследок они открыли все конфорки на плите, и даже духовку включили, понадеявшись, что газ завершит их «черное дело». Однако, пенсионерка каким-то чудом очнулась, когда грабители уже покинули дом. Она услышала запах газа, успела выйти из дома и позвать на помощь соседку, - рассказывают в СУ СК по региону.

Соседка пострадавшей пенсионерки вызвала полицию и скорую помощь. Участковый успел вовремя перекрыть газ и предотвратить возможное ЧП. На поиски разбойников тут же кинули все силы: подключились и следователи, и оперативные сотрудники МВД. Грабителей нашли и задержали в Волжском.

- Преступниками оказались два брата из Саратова: одному 40 лет, второму – 41 год. К моменту задержания они успели снять с банковских карт пенсионерки все сбережения (16 тысяч рублей) и снять квартиру в Волжском. Установлено, что в Саратовской области этих братьев уже разыскивают за совершенные ранее кражи. Убегая, они оказались в Волгограде, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас следователи Городищенского отдела СУ СК завели на них уголовное дело уже по двум более тяжелым статьям: «покушение на убийство сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище».

- Ведется следствие, подготовлено ходатайство о заключении мужчин под стражу, - уточняют в региональном следственном управлении.