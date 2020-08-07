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В Волгограде простились с экс-начальником УВД, умершем от COVID-19

Александра Власа похоронили на Димитровском кладбище
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Коронавирус не щадит даже полковников. Александру Власу было всего 55 лет.

Коронавирус не щадит даже полковников. Александру Власу было всего 55 лет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 7 августа на Димитровском кладбище Волгограда состоялась церемония прощания с бывшим начальником УВД города Волгограда Александром Власом. Напомним, полковник милиции скончался в госпитале, где лечат коронавирусных пациентов. И хотя официально диагноз, подтверждающий, что экс-полицейский умер от COVID-19, еще не огласили, хоронили Власа в закрытом гробу.

- Полковник Александр Влас семь лет возглавлял городское УВД. Ему было всего 55 лет. Он скончался 5 августа 2020-го после тяжелой болезни, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Экс-начальника полиции Волгограда, несмотря на ограничения, похоронили с должными почестями.

Экс-начальника полиции Волгограда, несмотря на ограничения, похоронили с должными почестями.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Проститься с полковником пришли только самые близкие люди (ведь массовые похоронные церемонии сейчас запрещены из-за коронавируса).

- Коллеги навсегда запомнят его, как грамотного и требовательного руководителя, высококвалифицированного специалиста. Александр Сергеевич не единожды был удостоен государственных и ведомственных наград за свою службу. Руководство и личный состав регионального Главка выражают соболезнование родным и близким Александра Сергеевича, - гласит сообщение ведомства.

«КП-Волгоград» присоединяется к соболезнованиям.