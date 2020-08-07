В Волгоградской области 16-летний парень ударил сверстника ножом в живот

Конфликт подростков перерос в поножовщину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Конфликт двух подростков в небольшом райцентре Волгоградской области перерос в поножовщину. Теперь одному 16-летнему парню из Николаевска грозит реальный срок – его заключили под стражу, возбуждено уголовное дело, другого врачи едва вытащили с того света.

По данным следствия, подростки конфликтовали давно. Поздним вечером 30 июля они встретились на улице, почти сразу завязалась потасовка. Один парень залепил другому пощечину. Получив по лицу, тот достал из кармана нож и ударил обидчика в живот. Истекающего кровью подростка забрали в больницу, у него оказались повреждены внутренние органы, в том числе желудок. Открылось и внутреннее кровотечение.

- Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР Наталия Рудник.

На 16-летнего подростка завели дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью», идет следствие.