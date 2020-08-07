От коронавируса умер волгоградский священник

У отца Аркадия Власова остались жена и трое детей. Фото с сайта Волгоградской митрополии.

Печальную новость сообщили в волгоградской епархии: от коронавируса скончался священник Аркадий Власов, который долгие годы был настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы во Фроловском благочинии. Совсем недавно он переехал с семьей в Санкт-Петербург. Там его и настиг новый вирус.

Последняя запись на его страничке в соцсети датирована 27 июля. В ней он сообщает, что попал с пневмонией в инфекционку. К сожалению, его состояние уже тогда вызывало тревогу, и он вынужден был просить молитв и помощи в лечении. Но вирус оказался сильнее. 6 августа батюшки не стало.

Как сообщают в волгоградской епархии, у отца Аркадия остались жена и трое детей.

«Образованный священник, создал крепкую приходскую общину, издавал газеты — приходскую, затем епархиальную, был руководителем епархиального миссионерского отдела. Отец Аркадий посвящал себя церкви без остатка, - так пишут о нем друзья. – Вечная вам память, честный отче!»